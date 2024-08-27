Yayınlanan son verilere göre Türkiye’de il il cami sayısı açıklandı. Yozgat’ta cami sayısı bine ulaşmadı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye genelindeki cami sayısı 89.817 olarak kaydedildi. İstanbul, 3.555 cami ile en fazla camiye sahip il olarak öne çıkarken, onu 3.255 cami ile Konya ve 3.199 cami ile Ankara takip ediyor.
Yozgat'taki cami sayısı ise binin altında kalarak 988 olarak kaydedildi. En az cami bulunan il ise sadece 89 cami ile Tunceli olarak açıklandı.
Cami sayılarının illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul, Konya ve Ankara gibi büyük şehirlerin başı çektiği görülüyor. Bunun yanı sıra, en az camiye sahip iller arasında Kilis, Yalova ve Tunceli gibi iller yer alıyor.
2024 yılı itibarıyla cami sayısı binin altında kalan iller arasında Yozgat’ın yanı sıra Malatya, Karabük, Ağrı ve Çanakkale gibi iller de bulunuyor. Tunceli ise 89 cami ile en az camiye sahip il olarak dikkat çekiyor.
Türkiye’de cami sayısı 1000'in üzerinde olan iller:
3555 – İstanbul
3255 – Konya
3199 – Ankara
2751 – Samsun
2605 – Kastamonu
2306 – Antalya
2123 – Ordu
2079 – Diyarbakır
2107 – Urfa
2069 – Trabzon
1920 – İzmir
1789 – Bursa
1762 – Manisa
1680 – Balıkesir
1616 – Giresun
1625 – Erzurum
1589 – Mersin
1522 – Zonguldak
1483 – Adana
1427 – Van
1402 – Kayseri
1375 – Sivas
1361 – Kahramanmaraş
1330 – Çorum
1343 – Sakarya
1270 – Bolu
1251 – Kütahya
1235 – Denizli
1229 – Kocaeli
1173 – Tokat
1210 – Afyon
1175 – Mardin
1144 – Aydın
1154 – Sinop
1096 – Muğla
1100 – Hatay
1088 – Rize
1083 – Gaziantep
1018 – Elazığ
1000'in altında olan iller:
988 – Yozgat
987 – Malatya
973 – Karabük
938 – Ağrı
831 – Çanakkale
789 – Bartın
791 – Eskişehir
786 – Adıyaman
747 – Çankırı
741 – Isparta
733 – Bitlis
706 – Artvin
89 – Tunceli