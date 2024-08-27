Yayınlanan son verilere göre Türkiye’de il il cami sayısı açıklandı. Yozgat’ta cami sayısı bine ulaşmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye genelindeki cami sayısı 89.817 olarak kaydedildi. İstanbul, 3.555 cami ile en fazla camiye sahip il olarak öne çıkarken, onu 3.255 cami ile Konya ve 3.199 cami ile Ankara takip ediyor.

Yozgat'taki cami sayısı ise binin altında kalarak 988 olarak kaydedildi. En az cami bulunan il ise sadece 89 cami ile Tunceli olarak açıklandı.

Cami sayılarının illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul, Konya ve Ankara gibi büyük şehirlerin başı çektiği görülüyor. Bunun yanı sıra, en az camiye sahip iller arasında Kilis, Yalova ve Tunceli gibi iller yer alıyor.

2024 yılı itibarıyla cami sayısı binin altında kalan iller arasında Yozgat’ın yanı sıra Malatya, Karabük, Ağrı ve Çanakkale gibi iller de bulunuyor. Tunceli ise 89 cami ile en az camiye sahip il olarak dikkat çekiyor.

2024 İL İL CAMİ SAYISI

Türkiye’de cami sayısı 1000'in üzerinde olan iller:

3555 – İstanbul

3255 – Konya

3199 – Ankara

2751 – Samsun

2605 – Kastamonu

2306 – Antalya

2123 – Ordu

2079 – Diyarbakır

2107 – Urfa

2069 – Trabzon

1920 – İzmir

1789 – Bursa

1762 – Manisa

1680 – Balıkesir

1616 – Giresun

1625 – Erzurum

1589 – Mersin

1522 – Zonguldak

1483 – Adana

1427 – Van

1402 – Kayseri

1375 – Sivas

1361 – Kahramanmaraş

1330 – Çorum

1343 – Sakarya

1270 – Bolu

1251 – Kütahya

1235 – Denizli

1229 – Kocaeli

1173 – Tokat

1210 – Afyon

1175 – Mardin

1144 – Aydın

1154 – Sinop

1096 – Muğla

1100 – Hatay

1088 – Rize

1083 – Gaziantep

1018 – Elazığ

1000'in altında olan iller:

988 – Yozgat

987 – Malatya

973 – Karabük

938 – Ağrı

831 – Çanakkale

789 – Bartın

791 – Eskişehir

786 – Adıyaman

747 – Çankırı

741 – Isparta

733 – Bitlis

706 – Artvin

89 – Tunceli