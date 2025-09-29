Yozgat’ta eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte emniyet ve jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetimler başladı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitim alanındaki faaliyetlerine başlayan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, öğrencilerin güven ve huzur içerisinde seyahat edip eğitim alabilmeleri amacıyla servis denetimlerine başladı.

Şehir genelinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan ekipler, sürücüler başta olmak üzere araçları da baştan sona kontrolden geçiriyor.

Servis araçlarının teknik yeterlilikleri, sürücülerin ehliyet ve belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, araç içerisinde rehber personel bulunup bulunmadığı ve servis güzergâh izin belgeleri gibi hususlar titizlikle kontrol edilirken, sürücülere ve rehber personellere genel trafik kuralları, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli sürüş konularında eğitim, öğrencilere ise servis araçlarında dikkat etmeleri gereken temel kurallar hakkına bilgilendirme yapılıyor.

Yozgat Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Her şey çocuklarımızın huzur ve güvenliği için. Okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulamaları aralıksız devam ediyor” denildi.