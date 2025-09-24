Saraykent’te jandarma ekipleri tarafından kadına karşı şiddet ve aile koruma kanunu semineri düzenlendi.
Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine” dair kanun hakkında vatandaşlara bilgilendirme ve seminer düzenledi.
Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara kanunun kapsamı, uygulanışı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgi verildi.
Seminerin, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddetin önlenmesine katkı sağlaması hedeflendi.
Muhabir: Yasin Nazım Kayhan