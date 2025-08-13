Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Boğazlıyan-Yenifakılı yolunda gerçekleştirdikleri denetimlerde tarım araçlarını kontrol ederek traktör sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.
Ekipler, traktörlerin devrilme durumunda sürücüleri koruyan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile gece-gündüz görünürlüğü artıran üçgen reflektör, sarı flaşör lamba, emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları, takip mesafesi ve genel trafik kuralları hakkında sürücülere bilgi verdi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik kurallarının ihlal edilmemesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.