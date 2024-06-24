Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Sivil Jandarma Trafik personeli tarafından habersiz otobüs denetimi gerçekleştirildi.

2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ile 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında; Jandarma Trafik Şubesi personeli tarafından 23 Haziran 2024 tarihinde Yozgat - Boğazlıyan İl Yolu güzergahını kullanan bir şehirlerarası otobüs denetlendi.

Denetimde personel tarafından otobüs şoförü ve yolculara, trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ile 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında; 23 Haziran 2024 tarihinde Yozgat - Boğazlıyan İl Yolu güzergahını kullanan ve Yozgat - Kayseri seferini yapan Metatur isimli şehirlerarası otobüs firması, Yozgat Jandarma Trafik Şubesi tarafından sivil jandarma görevlendirilerek denetime tabi tutulmuştur. Denetim sonucunda otobüs sürücüsünün herhangi bir kural ihlalinde bulunmadığı tespit edilmiş ve sürücü tebrik edilmiştir. Trafik Jandarma personelince, otobüs şoförü ve yolculara, trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmede bulunulmuş güvenle yola devam etmeleri sağlanmıştır” denildi.