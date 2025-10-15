Yozgat İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, Refika–Mustafa Kımazaslan İlkokulu ve Ortaokulu çevresinde gerekli emniyet ve asayiş tedbirlerini aldı.

Denetim sırasında okul yönetimiyle görüşen jandarma ekipleri, okul güvenliği ve öğrencilerin korunmasına yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için okul çevrelerindeki denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini açıkladı.