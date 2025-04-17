Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Yozgat Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocuklarla futbol maçı düzenledi.

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Çocuklarla Moral Maçı2

Jandarma ekipleri ile çocuklar arasında oynanan maçta hem eğlenceli anlar yaşandı hem de çocukların moral bulması sağlandı. Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen jandarma personeli, onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Çocuklarla Moral Maçı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, toplumun her kesimiyle güçlü bağlar kurmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projelerine devam edileceği belirtildi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Muhabir: Alpaslan Demir