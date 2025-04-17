Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Yozgat Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocuklarla futbol maçı düzenledi.

Jandarma ekipleri ile çocuklar arasında oynanan maçta hem eğlenceli anlar yaşandı hem de çocukların moral bulması sağlandı. Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen jandarma personeli, onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, toplumun her kesimiyle güçlü bağlar kurmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projelerine devam edileceği belirtildi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.