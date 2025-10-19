Tepe üzerinde yapılan denetimlerde, uzun süredir bölgedeki hayvan sahipleri tarafından hava koşullarından korunmak amacıyla kullanılan mağara ve çevresi kontrol edildi. Alanın, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Sit Alanı olarak koruma altında olduğu belirtilirken, tarih öncesinden günümüze kadar çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan yapılar, kent kalıntıları ve tarihi değerlerin korunmasının önemine dikkat çekildi. Denetimlerde ayrıca, söz konusu alanın sosyal, ekonomik ve mimari açıdan geçmiş medeniyetlerin yaşam tarzlarını yansıttığı vurgulandı.

Jandarma ekipleri, Esenli Barajı’nda ticari balıkçılık yapılan bölgelerde ve amatör balık avı yapan vatandaşlara yönelik de kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, hem doğa ve kültürel mirasın korunması hem de balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi hedeflendi.

Yetkililer, önleyici kolluk faaliyetlerinin, tarihi ve doğal değerlerin korunması, yasadışı faaliyetlerin önlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.