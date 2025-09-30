Yozgat’ta taşıma yapan okul servis araçları ve sürücüleri, İlçe Jandarma Komutanlıkları Trafik Jandarması ekiplerince denetlendi.

Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek, Çayıralan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde yapılan denetimlerde, sürücülerin ve servis araçlarının trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Ekipler, araçlardaki emniyet kemeri kullanımı, öğrencilerin inip binerken dikkat edilmesi gereken hususlar, araçların Dur levhası ve “Okul Taşıtı” yazısı ile genel trafik kurallarına uyumu denetledi. Jandarma, denetimlerin öğrencilerin güvenliği ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla düzenli olarak yapılacağını bildirdi.