Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Asayiş Timi, Sivas Şarkışla yolu mevkiinde denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında yol kontrolü yapılarak araç ve şahıs sorguları gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, yol güvenliğinin artırılması amacıyla sürücüler ve yolculara trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Ekipler, yolculuk esnasında emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması, takip mesafesinin korunması ve yorgun ya da uykusuz araç kullanılmaması konularında sürücüleri uyararak broşürler dağıttı. Jandarma yetkilileri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Denetim ve bilgilendirme çalışmalarının, vatandaşlarda trafik güvenliği bilincini artırmayı hedeflediği belirtildi. Jandarma ekipleri, benzer faaliyetlerin düzenli olarak devam edeceğini duyurdu.