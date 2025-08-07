Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çöplü Çiftliği ve Başpınar köylerinde yaşayan kahraman şehitler Jandarma Onbaşı Mevlüt Gökdemir ile Piyade Komando Onbaşı Savaş Gümüş’ün ailelerine özel bir ziyaret düzenledi.

Ziyarette, Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanı ve Yenifakılı Kaymakamı Sayın İsa Uğur da hazır bulunarak, şehit ailelerine taziyelerini iletti, devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması ve ailelerinin desteklenmesi amacıyla yapılan bu anlamlı ziyaret, bölgedeki birlik ve dayanışmanın da önemli bir göstergesi oldu.

Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bu ziyaretle, kahraman şehitlerin fedakarlıkları bir kez daha anılırken, şehit ailelerinin moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması hedefleniyor. İlçe yönetimi, devletin tüm kurumlarıyla şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.