Akdağmadeni İlçe Trafik Jandarması, trafik kazalarını önlemek amacıyla "Sürücü ve Yolculara Yönelik" bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında araç sürücüleri ve yolculara bilgi verildi

Denetimlerde, Trafik kurallarına uyum, seyir halinde cep telefonu kullanımının yasak olduğu, emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğu, hız kurallarına uyulması gerektiği, takip mesafesinin korunmasının önemi ve sürücülere broşür dağıtımı yapıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarının en aza indirilmesi için denetimlerin kararlılıkla ve azimle devam edeceğini duyurdu.