Valilikten yapılan açıklamada, izinsiz ve kontrolsüz drone uçuşlarının hem kamu güvenliğini tehlikeye atabileceği hem de yasal yaptırımlara neden olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) alınan izinler doğrultusunda yalnızca belirlenen alanlarda ve belirli irtifalarda uçuş yapılabileceği hatırlatıldı.

İzinsiz yapılan uçuşların hava sahası güvenliğini ihlal ettiği belirtilerek, bu durumun cezai işlem gerektirdiği ifade edildi.

“GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZDİR”

Valilik, izinsiz uçuşların kamu kurumlarının çalışmalarını, acil durum müdahalelerini ve vatandaşların can güvenliğini riske atabileceğine dikkat çekti. Bu tür ihlallerin aynı zamanda hava trafiğini olumsuz etkileyebileceği ve kazalara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

UÇUŞ ÖNCESİ GEREKLİLİKLER

Uçuş izni almak için SHGM’ye gerekli belgelerle başvuru yapılmalıdır. Uçuş yapılacak alanların ve irtifanın izin verilen sınırlar içinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Acil durumlara karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Açıklamada, "Hava sahası güvenliğini koruyarak, drone teknolojisini sorumlu bir şekilde kullanalım. İzinsiz uçuşların tespiti halinde cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.