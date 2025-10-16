Sarıkaya Kaymakamlığı ile İŞKUR iş birliğinde kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde istihdam sağlanacak.

Sarıkaya Kaymakamlığı ile Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, “Kamusal Alanların Temizlik, Bakım ve Onarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi” amacıyla yürütülecek İşgücü Uyum Programı (İÜP) çerçevesinde 145 kişilik kontenjan tahsis edildi.

Program, 10 Kasım 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

İŞKUR tarafından yürütülecek başvuru süreci 16–20 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular; www.iskur.gov.tr adresi üzerinden, Alo 170 çağrı merkezi aracılığıyla, E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.

Sarıkaya Kaymakamlığı, başvuruların yalnızca belirtilen tarihler arasında kabul edileceğini hatırlatarak, ilgililerin işlemlerini süresi içinde tamamlamalarının önemine dikkat çekti.

İşgücü Uyum Programı kapsamında istihdam edilecek katılımcılar, ilçe genelinde kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görev alacak. Programın, hem çevre düzenine katkı sağlayacağı hem de istihdama destek olacağı ifade edildi.