Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, gece mesaisinde görev yapan itfaiye personelini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İtfaiye merkezinde görev başındaki personelle sohbet eden Arslan, yangın, kaza ve doğal afetlerde en ön safta yer alan itfaiye teşkilatının önemine dikkat çekti.

Arslan, “Yerköy’ümüzün güvenliği için gece gündüz demeden canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde hemşehrilerimiz kendilerini güvende hissediyor. Görevlerinizde kolaylık ve muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Belediye olarak itfaiye birimine her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, araç ve ekipmanların güncellenmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Arslan, “Yerköy Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. İtfaiye teşkilatımızın güçlendirilmesi, eğitimlerin artırılması ve modern ekipmanlarla donatılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, ziyaretinin sonunda personelle hatıra fotoğrafı çektirerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Arslan, “Yeni bir hikâye Yerköy vizyonuyla çıktığımız yolda, halkımızın huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.