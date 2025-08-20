Çiğdemli Belde Sosyal Hizmetler Gıda Temizlik Eğitim Bilişim San. Tic. Ltd. Şti., 2’si itfaiye eri, 2’si itfaiye amiri olmak üzere toplam 4 geçici personel alacak. Başvurularda en az 1 yıl deneyim şartı aranıyor.

Başvuru ve Görüşme Tarihleri

Adayların başvurularını 20 Ağustos 2025 tarihinde Gülveren Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:62/1 Çiğdemli/Sorgun-Yozgat adresine yapmaları gerekiyor.

Mülakat ise 21 Ağustos 2025 saat 10.53’te aynı adreste gerçekleştirilecek.

Çalışma Şartları

Alınacak personel haftalık 45 saat çalışma süresiyle görev yapacak. Mesai saatleri 08.00–17.00 olarak belirlendi.

Gerekli Belgeler

Başvurular şahsen dilekçe ile yapılacak. Adaylardan şu belgeler istenecek:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Aile nüfus kayıt örneği

Diploma fotokopisi

Sağlık raporu

4 adet vesikalık fotoğraf

İletişim Bilgileri

Başvurular hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Belediye Başkanı İsmail Biçer ile iletişime geçebilecek.

Telefon: 0354 433 70 02

E-posta: [email protected]