Çiğdemli Belde Sosyal Hizmetler Gıda Temizlik Eğitim Bilişim San. Tic. Ltd. Şti., 2’si itfaiye eri, 2’si itfaiye amiri olmak üzere toplam 4 geçici personel alacak. Başvurularda en az 1 yıl deneyim şartı aranıyor.
Başvuru ve Görüşme Tarihleri
Adayların başvurularını 20 Ağustos 2025 tarihinde Gülveren Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:62/1 Çiğdemli/Sorgun-Yozgat adresine yapmaları gerekiyor.
Mülakat ise 21 Ağustos 2025 saat 10.53’te aynı adreste gerçekleştirilecek.
Çalışma Şartları
Alınacak personel haftalık 45 saat çalışma süresiyle görev yapacak. Mesai saatleri 08.00–17.00 olarak belirlendi.
Gerekli Belgeler
Başvurular şahsen dilekçe ile yapılacak. Adaylardan şu belgeler istenecek:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adli sicil kaydı
Aile nüfus kayıt örneği
Diploma fotokopisi
Sağlık raporu
4 adet vesikalık fotoğraf
İletişim Bilgileri
Başvurular hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Belediye Başkanı İsmail Biçer ile iletişime geçebilecek.
Telefon: 0354 433 70 02
E-posta: [email protected]