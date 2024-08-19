Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları, Tutukevleri İşyurtları Kurumunca Yozgat’ta düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarına vatandaşlar tarafından ilgi gösterilmeye devam ediyor.

Türkiye’nin 30 farklı ilinden 52 ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürünün sergilenip satışa sunulduğu fuarın 3’üncü gününde yoğunluk sürüyor.

İşyurdu atölye ve tesislerinde hükümlü ile tutuklulara yönelik gerçekleştirilen işbaşı mesleki eğitimler sonucunda üretilen ürünlerin satışının ve pazarlamasının yapıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, Cumhuriyet Meydanı’nda 21 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek.

“MAHKUMLARIMIZIN EMEĞİNİ HALKIMIZA GÖSTERİYORUZ”

3’üncü gününde de fuara destek vererek vatandaşlarla bir arada olan Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, “Bugün burada iş yurtları olarak infaz koruma memurlarımızın eşliğinde stant açtık. Yozgat’ta bu yıl 4’üncü fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Yozgat’ta daha önce 2016-2017 yılları arasında da bu fuar yapıldı. Halkımızla birebir temas kurduğumuzda, bu fuarın her yıl yapılmasını istiyor ve ‘Bu zamana kadar neredeydiniz?’ diyorlar. Biz burada mahkumlarımızın azmini, emeğini halkımıza gösteriyoruz. Bu sayede mahkumlarımız hem ailelerini geçindiriyor, hem sigortaları yapılıyor, hem de cezaevlerinin asıl amacı olan ıslah amacını gerçekleştiriyoruz. Fuarımız 21 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek. Yozgat halkımıza da ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“HÜKÜMLÜLERİ EĞİTİYORUZ”

Fuarda Kahramanmaraş’tan hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünler hakkında bilgi veren Kahramanmaraş İş Yurdu Müdürlüğü Bakır Atölyesi Şefi ve İnfaz Koruma Memuru Tayfun Karatutlu, “Yozgat halkıyla tekrar 3’üncü kez fuarda buluştuk. Kahramanmaraş İş Yurdu Müdürlüğü Halk Eğitim aracılığıyla hükümlü, tutuklu arkadaşlara Halk Eğitim aracılığıyla eğitim veriyoruz. Onları topluma kazandırmak, meslek edindirmek amacıyla yaklaşık 100 hükümlü 4 atölyemiz var. Dondurma atölyemiz, bakır atölyemiz, unlu mamulleri atölyemiz, deri terlik atölyemizle 100 hükümlüyü eğitiyoruz. Daha çok gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

Yozgat halkıyla 3’üncü kez bir araya geldiklerini söyleyen Karatutlu, “Fuara çok yoğun bir ilgi var. Yozgat halkına daha öncede fuar yapmıştık. Çok daha yoğun bir ilgi var. Yozgat halkı bizi özlemiş. Yaklaşık 7 yıldır fuar olmuyordu. 3’üncü kez düzenlendi. Çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Yozgat halkına teşekkür ediyoruz. 21 Ağustos akşam saat 10.00’a kadar buradayız. Herkesi beliyoruz” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ MEMNUN

Fuarı ziyaret eden vatandaşlardan Hacı Bekir Kapusuz, “Devlete, millete hayırlı olsun. Çok güzel bir şey. Gezdim çok güzel. Memnun kaldım. Fiyatlar normal. Geçim kaynağı yani güzel kardeşim. Parası olan alıyor, olmayan alamıyor” ifadelerini kullandı.

Çayıralan ilçesinden gelen vatandaş Ozan Bulut ise “7 yıl sonra açılan fuar çok güzel olmuş. Katılım çok güzel. Bende biraz önce geldim arkadaşımla. Yozgat Şehir Hastanesinde kontrollerimiz vardı. Ziyaret edelim dedik. Çok da iyi ve güzel yani. Fiyatlar dışarıya göre çok uygun. Bende ayakkabı aldım. Yozgatlı bence sevinir. Fuarda en çok deri ayakkabı ilgimi çekti, çok hoşuma gitti. Onları aldık. Güzel akit taşlar falan var. Eşofman takımları var. Çok güzel ve uygun” dedi.