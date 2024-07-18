Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı il düzeyinde işgücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Yozgat’ta işsizlik ve istihdam oranı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde:

Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, iş gücü istatistikleri yıllık olarak Türkiye ve istatistiki bölge birimleri sınıflaması (İBBS) düzey 2 detayında 26 bölge için yayımlanıyor.

İl düzeyine ilişkin temel iş gücü göstergeleri ise 2008-2013 yıllarında model yaklaşımlarıyla üretildi. Model kısıtlarının sağlanmaması nedeniyle il düzeyinde göstergelerin üretilmesine ara verildi. Gerçekleştirilen son düzenlemelerle il düzeyinde temel iş gücü göstergeleri doğrudan araştırma verileri kullanılarak yeniden üretilmeye başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı il düzeyinde işgücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Yozgat’ta 2023 yılında istihdam oranı yüzde 49,2 oldu.

YOZGAT İŞSİZLİK ORANI

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. Türkiye genelinde 2023 yılı için yayımlanan işgücü istatistiklerine göre, Yozgat ilinde işsizlik oranı %6.7 olarak belirlendi.

İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

YOZGAT İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI NE KADAR?



İş gücüne katılım oranlarına göre Yozgat'ta %52.7 olarak açıklanan oran, Türkiye genelinde %53.3 olarak tahmin edildi.

En yüksek iş gücüne katılım oranı %61.7 ile Ardahan'da, en düşük ise %38.5 ile Siirt'te kaydedildi.

YOZGAT İSTİHDAM ORANI YÜZDE KAÇ?



Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edildi. Yozgat'ta 2023 yılı istihdam oranı %49.2 olarak belirlendi.

En yüksek istihdam oranı %58.2 ile Ardahan'da görüldü. En düşük istihdam oranı ise %35.5 ile Siirt ilinde kaydedildi.