Ersançmış, yaptığı açıklamada, en az 5 sigortalı çalışanı bulunan işverenlerle işbirliği içerisinde düzenlenen programların işgücü piyasasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

İşbaşı Eğitim Programlarından faydalanabilmek için bazı şartların bulunduğunu aktaran Ersançmış, şunları kaydetti: “İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını doldurmuş olmak, emekli olmamak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı ya da eşi olmamak gerekmektedir. Ayrıca aynı işyerinde son bir yıl içinde sigortalı olmamış olmak ve aynı meslekte daha önce program tamamlamamış olmak şartları aranmaktadır.”

Programların günlük en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere planlandığını ve haftada 45 saati geçmediğini belirten Ersançmış, “Bilişim ve imalat sektörlerinde program süresi 6 aya kadar çıkarken, diğer sektörlerde en fazla 3 aydır. Siber güvenlik, bulut bilişim, yazılım ve oyun geliştirme gibi geleceğin mesleklerinde ise 18-29 yaş arası gençler için süre 9 aya kadar uygulanmaktadır” dedi.

Kadın istihdamını artırmak amacıyla uygulanan Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) hakkında da bilgi veren Ersançmış, şunları kaydetti: “İmalat, bilgi-iletişim, sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işverenlerimiz KİPAP kapsamında destekten yararlanabilmektedir. Projeden faydalanan işverenlere, programa katılan her bir kadın için 3 ay süreyle aylık 32 bin 500 liraya kadar ücret, prim ve vergi desteği sağlanmaktadır. Ayrıca 0-66 ay arası çocuğu bulunan kadın katılımcılara aylık 10 bin lira çocuk bakım desteği ödenmektedir.”

İŞKUR İl Müdürü Onur Ersançmış, işverenleri detaylı bilgi almak üzere İl Müdürlüğü’ne davet ederek, hem işsizlerin işgücü piyasasına kazandırılmasına hem de işverenlerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.