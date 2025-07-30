5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün saklama şartları ve mevzuata uygunlukları teknik personel tarafından incelendi.

Ayrıca 28 Temmuz itibarıyla, market, kasap, kafe ve restoran gibi satış ve toplu tüketim yerlerinde “karekodun tüketicilerin görebileceği bir yere asılmasının” zorunlu hale gelmesi nedeniyle işletmelere bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde bu düzenlemenin uygulanabilirliği de kontrol edildi.

Yetkililer, karekod uygulamasıyla denetim görünürlüğünün artırılmasının, tüketici menfaatlerinin korunmasının ve gıda güvenliğinde şeffaflığın sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen “Tarım Cebimde” mobil uygulamasını indirerek “Gıda Kontrol” menüsünden işletmelerin denetim bilgilerine ulaşabiliyor.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıdaya erişimin sürdürülebilirliği için denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.