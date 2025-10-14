Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), “iş yok” eleştirilerine yanıt niteliğinde açıklama yaparak 81 ilde 90 binden fazla açık iş pozisyonu bulunduğunu duyurdu.

Kurumun verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla imalat, hizmet, konaklama ve yiyecek sektörlerinde istihdam hareketliliği dikkat çekiyor.

2025 Yılında 750 Bine Yakın Açık İş

İŞKUR’un paylaştığı istihdam raporuna göre 2025’in ilk üç çeyreğinde toplamda yaklaşık 750 bin açık iş ilanı oluşturuldu.

1. çeyrekte 343.770,

2. çeyrekte 206.189,

3. çeyrekte ise 200.185 açık iş ilanı yayınlandı.

Raporda, en fazla açık pozisyonun imalat sektöründe yer aldığı, bunu konaklama, yiyecek hizmetleri, ticaret ve ulaştırma sektörlerinin izlediği belirtildi.

İŞKUR’un e-Şube portalında yer alan verilere göre, en fazla personel alımı yapılan iller arasında İstanbul 16.184 kişiyle ilk sırada yer aldı.

İstanbul’u sırasıyla Ankara (6.241), Kocaeli (4.672), İzmir (4.665), Bursa (4.636) ve Gaziantep (2.757) izledi.

Bazı illerdeki alım sayıları şöyle:

Antalya: 3.471

Kayseri: 3.068

Konya: 2.199

Manisa: 2.265

Mersin: 1.398

Sakarya: 1.641

Adana: 1.070

Yozgat: 136

Toplamda 81 ilin tamamında farklı sektörlerde alımlar devam ediyor.

En Fazla Aranan Meslekler

İŞKUR’un yayımladığı verilere göre, istihdamda en fazla ihtiyaç duyulan mesleklerin başında “beden işçisi (genel)” geliyor. Bu kadroda yaklaşık 20 bin kişi aranıyor.

Bunun yanı sıra, temizlik görevlisi, paketleme işçisi, garson, satış elemanı, depo görevlisi, ön muhasebeci ve dikiş makinecisi gibi pozisyonlarda da yüksek talep bulunuyor.

En çok alım yapılan ilk 10 meslek:

1. Beden işçisi (19.613)

2. Temizlik görevlisi (3.231)

3. Paketleme işçisi (1.968)

4. Servis elemanı (garson) (1.675)

5. Satış elemanı / danışmanı (1.660)

6. Ambar ve depo görevlisi (1.394)

7. Ön muhasebeci (1.171)

8. Makineci (dikiş) (1.125)

9. Konfeksiyon işçisi (1.035)

10. Kasiyer (920)

Bunun dışında aşçı, kaynakçı, forklift operatörü, güvenlik görevlisi, çağrı merkezi temsilcisi, elektrik teknisyeni ve şoför pozisyonlarında da binlerce açık iş bulunuyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular internet üzerinden ya da il müdürlüklerinden şahsen yapılabiliyor.

Adaylar, [esube.iskur.gov.tr](https://esube.iskur.gov.tr) adresine giriş yaparak e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

Başvuru ekranında, “Açık İş İlanları” bölümüne girilerek şehir, meslek veya işveren bazında filtreleme yapılabiliyor.

Bazı ilanlarda belirli nitelikler, deneyim şartı ya da sertifika gerekliliği aranırken, çoğu iş pozisyonu için ilkokul veya lise mezunu olmak yeterli oluyor.

İŞKUR’dan Mesaj: “İş var, nitelikli iş gücü aranıyor”

İŞKUR yetkilileri, yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye genelinde binlerce açık iş pozisyonu bulunuyor. Ancak birçok işveren, nitelikli veya uygun nitelikte iş gücü bulmakta zorluk yaşıyor. Amacımız, iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri en kısa sürede buluşturmak ve istihdamı güçlendirmektir.”