İŞKUR aracılığıyla Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminde Yozgat ilinde okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olmak için 6 ay süreli 380 kişilik TYP personel alımı yapılacaktır.

İŞKUR TYP kura sonuçları günün en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) doğrultusunda gerçekleştirdiği kura çekilişleriyle asil ve yedek isim listeleri şehir şehir belli oluyor. İşte detaylar…

Kura Sonuçlarına Ulaşım Nasıl Gerçekleşir?

Kazananlar isim listesi Yozgat İl MEM'in resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

İsim Listesi Belli Oldu mu?

İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi şeklinde duyuruluyor.

Adaylar, sonuçlara e-Devlet üzerinden veya ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ulaşım gerçekleştirebiliyor. Detaylı bilgi için Alo 170 hattı kullanılıyor.