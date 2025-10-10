Geçtiğimiz eğitim ve öğretim döneminde 100 bin öğrenci için uygulanan program, yoğun ilgi ve memnuniyet üzerine genişletildi.

Devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında öğrenciler, iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitim alırken, aynı zamanda gelir elde etme imkânı da bulacak.

Haftada en fazla üç gün uygulanacak program sayesinde öğrenciler, derslerinden geri kalmadan hem eğitimlerine devam edecek hem de iş tecrübesi kazanacak. Programa katılan öğrencilere günlük bin 83 lira ödeme yapılacak. Bu kapsamda, 5 gün katılım sağlayan öğrenci yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün katılan öğrenci ise 15 bin 162 lira kazanabilecek. Başvurular, 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında genclik.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilimize tahsis edilen İŞKUR Gençlik Programı kontenjanı 759 öğrenci iken, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında bin 28 öğrenciye çıkarılmıştır. Programa katılmak isteyen öğrencilerimiz belirtilen tarihler arasında başvurularını yapabilir” dedi.

Vali Özkan, açıklamasında, “Bu konuda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.