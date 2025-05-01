Cumhuriyet Meydanı'nın yanındaki şantiyeden yükselen şarkılar, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

MÜZİKLE GELEN MOTİVASYON İŞ GÜNÜNE YANSIDI

Yozgat’ın merkezinde devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, sıradan bir iş gününü sıra dışı bir hale getirdi. Şantiyeden yükselen neşeli ezgilerle çalışanlar, hem işlerine motive olduklarını hem de 1 Mayıs’a erken bir kutlama havasıyla girdiklerini ifade etti.

İnşaat Sorumlusu Yılmaz Duyar, müzikli çalışma ortamının çalışanlar üzerindeki olumlu etkisini şu sözlerle anlattı:

“Müzik eşliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş güvenliğine uygun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışanlarımıza da ekstra bir motive oluyor. Buradan bu vesileyle tüm işçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum.”

“MÜZİK RUHUN GIDASIDIR”

İşçilerden Murat Duyan ise şantiye ortamında müziğin etkisini şöyle dile getirdi:

“Müzik ruhun gıdasıdır. Biz de inşaatta dış cephede çalışıyoruz. Dalgın olmayalım, biraz da neşemiz artsın diye müzikle çalışıyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı geliyor, ona da hazırlık yapıyoruz. Tüm arkadaşlarımızın ve emekçilerimizin bayramını kutluyorum.”

MÜZİKLE ÇALIŞMAK, GÜVENLİĞİ GÖLGELEMİYOR

İnşaat çalışanlarının dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise, müzikli ortamın iş güvenliğini aksatmadığı. Hem müzikle daha enerjik çalıştıklarını hem de ekip olarak iletişimlerini sürdürdüklerini belirten işçiler, bu uygulamanın moral ve verimlilik açısından olumlu etkilerini vurguladı.