Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan başkanlığında iş sağlığı ve güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Berk, ilgili bölüm idarecileri ve sağlık personeli katıldı.

Dr. Karaarslan, toplantıda yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışanlar için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Karaarslan, “Güvenli bir çalışma ortamı, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını korur. İş yerinde alınan güvenlik önlemleri, kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirir. Amacımız personelimizi korumak, çalışan güvenliğini ve iş yeri güvenliğini sağlamaktır” dedi.