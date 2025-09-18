İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğü ile Dönsa Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, 12 kişiyi kapsayan Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan sözleşme kapsamında kadınların iş gücü piyasasında deneyim kazanması, mesleki becerilerini geliştirmesi ve istihdama daha güçlü katılım sağlaması hedefleniyor.

İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla iş birliği içinde benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), “imalat”, “bilgi ve iletişim” ile “insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri” sektörlerinde faaliyet gösteren işverenlere yönelik bir destek programı olarak uygulanıyor.

Projeden yararlanacak işverenlere, 18 yaşından büyük her bir kadın katılımcı için en fazla 3 ay süreyle aylık 32 bin 500 liraya kadar ücret, prim ve vergi desteği sağlanıyor. Ayrıca 0-66 ay arası çocuğu bulunan kadın katılımcılara aylık 10 bin lira çocuk bakım desteği de veriliyor.

Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü, bölgedeki işverenlere projeden faydalanmaları çağrısında bulunarak, detaylı bilgi için müdürlüğe başvurabileceklerini bildirdi.