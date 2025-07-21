Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında nisan ayında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Başar, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Dr. Levent Albayrak ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalar, sağlık hizmetlerinin etkinliği ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması konuları ele alındı.