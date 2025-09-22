Başkan Arslan, ziyarette yaptığı açıklamada, sağlık alanında yapılan hizmetlerin toplumun refahı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Arslan, “Yeni görevine başlayan İl Sağlık Müdürümüze başarılar diliyorum. İlçemiz ve şehrimiz adına yapacağı hizmetlerde kolaylıklar temenni ediyorum. Yerköy Belediyesi olarak her zaman iş birliğine hazırız” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan da ziyaretinden dolayı Başkan Arslan’a teşekkür ederek, “Yozgat genelinde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha etkin ve verimli bir şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yerel yönetimlerimizin desteği bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, ilçede yapılması planlanan sağlık yatırımları, halk sağlığına yönelik çalışmalar ve belediye ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yürütülebilecek ortak projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Arslan, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, “Nazik ev sahipliğinden dolayı İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde şehrimize güzel hizmetler kazandıracağız” diye konuştu.