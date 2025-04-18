Türkiye genelinde onlarca şehirde gerçekleştirilecek alımlar kapsamında, Yozgat’a ayrılan 129 kişilik kontenjan dikkat çekiyor.

2025 yılı istihdam planı kapsamında başlatılan 1.685 daimi işçi alımında başvuru süresi bugün sona eriyor.

İşçi alımları için başvurular, 18 Nisan 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) çevrim içi platformu esube.iskur.gov.tr üzerinden ya da İŞKUR’un il ve ilçe müdürlüklerinden şahsen yapılabilecek.

Türkşeker’in 100. kuruluş yılına özel planlanan bu kapsamlı istihdam seferberliğiyle, üretim kapasitesinin artırılması ve yerel ekonomilere katkı sağlanması hedefleniyor. Yozgat’ta ilan edilen 129 kişilik kadro, özellikle iş arayan vatandaşlar için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor.

YOZGAT’TA İSTİHDAM ARTACAK

Türkşeker’in Yozgat’taki şeker fabrikasında görevlendirilmek üzere açtığı pozisyonlar, ildeki işsizlik oranına olumlu katkı sağlayacak nitelikte. Açılan kontenjanlarla birlikte, şehrin ekonomik canlılığının artması ve genç nüfusun istihdama kazandırılması hedefleniyor.

“TÜRKŞEKER CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINA GÜÇLÜ GİRİYOR”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkşeker’in 100. yılına yakışır şekilde önemli bir istihdam hamlesi gerçekleştirdiğini belirtti. Yumaklı, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkşeker’in üretim gücünü artırırken, Anadolu’nun bereketli topraklarına da canlılık kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

POZİSYONLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

Alım yapılacak pozisyonlar arasında; Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, İş Makineleri Operatörü ve Tır Şoförü gibi teknik kadrolar yer alıyor. Başvuru şartları, mezuniyet düzeyleri ve diğer detaylar Türkşeker ile İŞKUR’un resmi internet sitelerinde yayımlandı.

İşe alım süreci, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar” yönetmeliği kapsamında yürütülecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

YOZGAT VE DİĞER ÖNE ÇIKAN İLLER

Türkşeker’in duyurduğu kontenjan dağılımına göre; Ankara 196, Ereğli 158, Eskişehir 148, Ilgın 132, Burdur 130, Yozgat 129, Susurluk 121, Uşak 115 ve Kastamonu 101 kişilik kadroyla öne çıkıyor. Ayrıca teknik üretim birimlerine de toplamda 119 kişilik kadro tahsis edildi.

ADAYLAR İÇİN SON SAATLER

Başvurular için bugün mesai bitimine kadar süre tanınırken, adayların hem başvuru belgelerini eksiksiz tamamlamaları hem de ilan detaylarını dikkatle incelemeleri gerekiyor. Tüm başvuru şartlarına www.turkseker.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Türkşeker’in 100. yılına özel olarak gerçekleştirdiği bu geniş kapsamlı alım kampanyası, sanayi üretiminin artırılmasının yanı sıra, özellikle Yozgat gibi Anadolu illerinde istihdamın canlanması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.