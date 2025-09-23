Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde beden işçisi ve büro işçisi kadrolarında personel alımı yapılacak. Başvurular 23 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
Beden İşçisi Alımı
Şefaatli Belediyesi, beden işçisi (temizlik) kadrosunda çalıştırılmak üzere 1 kişilik açık iş pozisyonu için alım yapacağını duyurdu.
Başvuru Tarihi: 23.09.2025
Mülakat Yeri: Şefaatli Belediye Başkanlığı
Mülakat Tarihi: 24.09.2025
Mülakat Saati: 11.00
Çalışma Süresi: 5 ay 29 gün
Çalışma Saatleri: 08.30 – 17.30
Başvurular, Yeni Mah. Atatürk Blv. No:13/A adresine yapılacak.
Büro İşçisi Alımı
Aynı kurum bünyesinde ayrıca 1 kişilik büro işçisi kadrosu için de alım gerçekleştirilecek.
Başvuru Tarihi: 23.09.2025
Mülakat Yeri: Şefaatli Belediye Başkanlığı
Mülakat Tarihi: 24.09.2025
Mülakat Saati: 11.00
Çalışma Süresi: 5 ay 29 gün
Çalışma Saatleri: 08.30 – 17.30
Başvurular yine Yeni Mah. Atatürk Blv. No:13/A adresinden kabul edilecek.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Adaylardan başvuru sırasında şu belgeler talep edilecek:
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Sabıka kaydı
Sağlık raporu
İkametgâh belgesi
İrtibat Bilgileri
Başvurularla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, şirket müdürü Seyit Dündar ile iletişime geçebilecek.
Telefon: 0543 266 19 07
E-posta: [email protected]