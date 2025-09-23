Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde beden işçisi ve büro işçisi kadrolarında personel alımı yapılacak. Başvurular 23 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Beden İşçisi Alımı

Şefaatli Belediyesi, beden işçisi (temizlik) kadrosunda çalıştırılmak üzere 1 kişilik açık iş pozisyonu için alım yapacağını duyurdu.

Başvuru Tarihi: 23.09.2025

Mülakat Yeri: Şefaatli Belediye Başkanlığı

Mülakat Tarihi: 24.09.2025

Mülakat Saati: 11.00

Çalışma Süresi: 5 ay 29 gün

Çalışma Saatleri: 08.30 – 17.30

Başvurular, Yeni Mah. Atatürk Blv. No:13/A adresine yapılacak.

Büro İşçisi Alımı

Aynı kurum bünyesinde ayrıca 1 kişilik büro işçisi kadrosu için de alım gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihi: 23.09.2025

Mülakat Yeri: Şefaatli Belediye Başkanlığı

Mülakat Tarihi: 24.09.2025

Mülakat Saati: 11.00

Çalışma Süresi: 5 ay 29 gün

Çalışma Saatleri: 08.30 – 17.30

Başvurular yine Yeni Mah. Atatürk Blv. No:13/A adresinden kabul edilecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylardan başvuru sırasında şu belgeler talep edilecek:

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Sabıka kaydı

Sağlık raporu

İkametgâh belgesi

İrtibat Bilgileri

Başvurularla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, şirket müdürü Seyit Dündar ile iletişime geçebilecek.

Telefon: 0543 266 19 07

E-posta: [email protected]