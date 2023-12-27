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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadrolarını araştırıyor. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? Başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla duyurulan alımlar, farklı branşlarda ve kadrolarda gerçekleşecek. İşte alınacak personel sayılarına göre belirlenen kadrolar:

1 Diyetisyen

9 Ebe

2 Hemşire

25 Sağlık Memuru

1 Sağlık Teknikeri

3,498 Tabip

23,464 Uzman Tabip

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Henüz belirlenmeyen başvuru tarihleri ve detayları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Vatandaşlar, başvuru şartları, tarihleri, branşları ve kadroları öğrenmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi açıklamasını bekliyor.

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Alımların hangi tarihlerde yapılacağı ve başvuru şartları açıklanmadı. Detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması bekleniyor.