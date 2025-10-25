Yozgat Vakfı, Almanya Yozgatlılar Federasyonu, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği (AYDEF) Yozgat İrtibat Ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programında konuşan AYDEF Başkanı Özgür Karslıoğlu, derneğin kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarına değinerek, “Bu dernek sadece bir kuruluş değil, ‘birlikte başarabiliriz’ diyen kadınların yürek birliğidir. Kadınların iş bulmasına, eğitim hakkına kavuşmasına ve kendi ayakları üzerinde durmasına destek olmak için varız” dedi.

Karslıoğlu, bugüne kadar iş arayan kadınlar ile işverenler arasında köprü kurduklarını ve çocuk bakıcılığı, ev temizliği, fabrika işçiliği, hasta bakıcılığı gibi alanlarda pek çok kadına iş imkânı sağladıklarını belirtti.

Karslıoğlu, “Artık kadınlara sadece balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek istiyoruz. Kadınların kalıcı şekilde güçlenmesi için projelerle desteklenmeleri, üretim ve istihdam alanlarında yer bulmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Karslıoğlu, sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler ve bürokratların desteğiyle daha büyük başarılar elde edilebileceğini belirterek, “Bir elin yaptığı yardımı diğer el görmeyecek; yardım gizli olacak ama dayanışmamız herkesin yüreğinde hissedilecek” dedi.

Kadınların hâlâ şiddet, eşitsizlik ve haksızlığa maruz kaldığını ifade eden Karslıoğlu, “Her yıl yüzlerce kadın, yalnızca kadın olduğu için hayatını kaybediyor. Biz bu karanlık tabloyu değiştirmek istiyoruz. Susmayan, korkmayan, üreten ve direnen kadınlar olarak birbirimize güç veriyoruz” diye konuştu.

Karslıoğlu, yıllardır derneğe ve kadınlara destek veren İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve Yozgat Vakfı Başkanı Ahmet Yılmaz’a teşekkür ederek, “Hizmet ağımızı büyütmek amacıyla AYDEF çatısı altında güçlerimizi birleştirdik. Bundan sonra da hep birlikte, el ele, memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Program, Karslıoğlu’nun, “Yolumuz dayanışma, ışığımız umut, hedefimiz güçlü, eşit ve mutlu bir Türkiye olsun” sözleriyle tamamlandı.