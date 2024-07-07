Yozgat’ta danışmanlık hizmeti veren Ali Günaydın, yatırımcıların IPARD III Programından faydalanarak projelerini hayata geçirebileceklerini belirterek, girişimcilerin IPARD III Programından faydalanması için gerekli detayları paylaştı.

Ali Günaydın Danışmanlık firması olarak 12 yıllık tecrübeyle Yozgatlıların yanında olduklarını aktaran Günaydın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından duyurulan IPARD III Programı kapsamında yatırımcılara sunulan fırsatları ve destekleri detaylı bir şekilde açıkladı.

IPARD III PROGRAMI 2. BAŞVURU ÇAĞRISI DETAYLARI

Ali Günaydın IPARD III Programı kapsamında yaptığı açıklamada, “IPARD III Programı 2. Başvuru çağrı ilanı yayımlandı. Bu çağrı ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında yatırımcılara önemli fırsatlar sunulmaktadır. IPARD III Programı çerçevesinde hibe oranı yüzde 60 olarak belirlenmiş olup, genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri için bu oran yüzde 70’e çıkmaktadır. Toplam destek bütçesi ise 80 milyon Avro olarak açıklanmıştır. IPARD III Programı, 2024 yılı itibarıyla 81 ilde uygulanacak. IPARD programı kapsamında yapılacak yatırımlar KDV, ÖTV, Gümrük Vergisi ve diğer tüm vergilerden muaftır. 2. Başvuru çağrı döneminde, proje başvurularının online sistem kayıtları 12 Temmuz - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru paketlerinin fiili teslimi de 29 Ağustos 2024 tarihine kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü ve 39 ilde faaliyet gösteren TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edebileceklerdir” dedi.

Günaydın, bu çağrı kapsamında; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi (yalnızca kapalı alan), arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlemesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımları, sektörlerinde sunulacak projelerin destekleneceğini aktardı.

Şirket tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Her bir yatırım için uygun harcama limiti en az 5 bin Avro en fazla 500 bin Avrodur. Bu çağrıda Avro kuru 34,7103 lira olarak belirlenmiştir. Yapım işleri, makine-ekipman alımları, Hizmet alımları ve Görünürlük harcamaları destek kapsamındadır.

DESTEKLENEN SEKTÖRLER VE UYGULAMA ALANLARI

Ali Günaydın Danışmanlık firması destek kapsamına giren faaliyet konularını ise şu şekilde duyurdu:

Makine Parkları: Yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına yönelik tarımsal makine ve ekipman talebini karşılayacak yatırımları içermektedir. Sadece Üretici örgütleri (kooperatifler) ve Ziraat Odaları Birliği veya İl/İlçe Ziraat Odaları başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda alınabilecek bazı makine ekipmanlar: Biçerdöver, kendi Yürür Balya Makinesi, Kendi Yürür Hasat Makinesi, Kendi Yürür Silaj Makinesi, Taş Toplama Makinesi, Balya Makinesi, Çapa Makinesi, Silaj Makinesi, Kültivatör, Pulluk, Mibzer, Römork.

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi: Süs bitkileri, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, solucan gübresi üretimi, fide ve fidan, çiçek soğanı yatırımları desteklenecektir.

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlemesi ve Paketlenmesi: En az 30 en fazla 500 kovan alımı uygundur. Bu kapsamda alınabilecek bazı makine ekipmanlar: Karavan (motorsuz), baraka, kovan, kovan üst katı (ballık), sır alma makinesi, bal süzme makinesi vb.

Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri: Zanaatkarlık faaliyetleri ile gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesini içermektedir. Yatırımcının mikro ölçekli işletme olması zorunludur. İnşaat alan büyüklüğü en fazla bin metrekare olmalıdır” ifadelerine yer verildi. Metal işleme - ahşap işleme, et işleme (günlük en fazla 0,5 ton işleme), süt işleme (günlük en fazla 8 ton işleme, meyve ve sebze işleme (domates salçası, biber salçası, püre, pekmez, marmelat, reçel, pestil, turşu, meyve ve sebze suları, konserve, sirke, közleme, salamura, ekşiler, ezme), sofralık zeytin ve zeytin mamulleri, kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı, boza, salep, tahin, bitki çayları, aromatik kahveler, baharatlar, kaya tuzu, kaynak tuzu, deniz tuzu, göl tuzu, soslar, pamuk yağı, defne yağı, susam yağı, kemik suyu, pirinç - bakliyat (işleme paketleme), mısır - çeltik (kurutma), yerel yiyecek (yemek, börek, tatlılar, şekerlemeler, unlu mamuller), sabun, gülsuyu, prina, biyo-yakıt(pelet, briket, odun kömürü) yatırımları desteklenecektir.

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri: Konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetlerini içermektedir. İşletmenin kapasitesi maksimum 40 yatak/kişi ve 20 oda olmalıdır. 1 yıldızlı otel, 2 yıldızlı otel, 3 yıldızlı otel, özel konaklama tesisi, motel, pansiyon, apart otel, konaklamalı termal tesis, kırsal turizm tesisleri (çiftlik evi, köy evi, kır evi, yayla evi veya dağ evi), kampingler ve mobil evler IPARD kapsamında desteklenmeye uygun konaklama tesisleridir.

Kültür Balıkçılığı: Su ürünleri üretimi yapan tesisleri ve ürün satışı yapan restoranları içermektedir. Tatlı sularda desteklenecek türler: Alabalık, sazan, midye, salyangoz, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Afrika yayın balığı (clarias lazera), mavi yengeç (callinectes sapidus), Amerikan yayın balığı (ıctalurus sp.). Tuzlu sularda desteklenecek türler: Türk Somonu, deniz alabalığı, istiridye, karides, çipura, levrek, midye, beyaz orfoz, maigre/meagre (sciaena aquila)

Yenilenebilir Enerji Yatırımları: Elektrik, ısı, ışık, gaz vb. üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, kendi ihtiyaçları için enerji üretmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler. Fotovoltaik güneş enerjisi ve konsantre güneş enerjisi yatırımları için 300 kW kapasiteye kadar olan yatırımlar desteklenecektir.”

IPARD III Programı, kırsal alanlarda mevcut iş faaliyetlerinin geliştirilmesini ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını hedeflenirken bu sayede kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.