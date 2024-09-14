Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Başvuru paketlerinin belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerektiği vurgulanan paylaşımda, “IPARD III Programı kapsamında devam eden başvuru çağrı ilanlarında Online Proje Başvuru Sistemi ve Başvuru Paketi son teslim tarihleri revize edilmiştir.

2’nci çağrı: M7- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme’nin online proje başvuru sistemi kapanış tarihi 25 Eylül 2024 saat 18.00’a, başvuru paketi son teslim tarihi ise 27 Eylül 2024 saat 18.00’a kadardır.

3’üncü çağrı: M1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımların online proje başvuru sistemi kapanış tarihi 06 Kasım 2024saat 18.00’a, başvuru paketi son teslim tarihi ise 11 Kasım 2024 saat 18.00’a kadardır.

5’inci çağrı: M7- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim) ise online proje başvuru sistemi kapanış tarihi 11 Aralık 2024 18.00’a, başvuru paketi son teslim tarihi ise 16 Aralık 2024 saat 18.00’a kadardır” ifadeleri kullanıldı.