Cami inşaatında önemli bir adım daha atılarak temel demirler bağlanıyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, cami inşaatındaki bu önemli gelişmeyi paylaşarak, "Beyazıt Mahallesi'nde Camii inşaatına başladık. Bugün temel demirlerimizi bağlıyoruz. Rabbim kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin inşallah" dedi.

Sarıkaya ilçesi için büyük bir öneme sahip olan bu yeni cami, hem ibadetlerin yapılacağı hem de toplumsal etkinliklerin gerçekleştirileceği önemli bir merkez olacak. Cami inşaatının bu hızla devam etmesi, Sarıkaya halkı için sevindirici bir gelişme olarak karşılanıyor.

Yapım aşamasında camiye büyük önem veren Başkan Açıkel, bu projenin ilçeye değer katacağına inanıyor. Cami inşaatının ilerlemesi, Sarıkaya'nın dini ve kültürel mirasına duyulan saygının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. (Alpaslan Demir)