Yozgat'ın derin kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan "Celal Oğlan" türküsü, hüzünlü hikayesiyle gönülleri sızlatmaya devam ediyor. Rota Yozgat’ın aktardığı bilgilere göre, bu türkü Celal Oğlan ve Elif adlı iki gencin dramatik aşkını anlatıyor.

Celal Oğlan’ın hangi köyden olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, askerlik dönüşü Elif adında bir kızla nişanlandığı biliniyor. Ancak Elif'in babası, başlık parasını yüksek tutar. Bu nedenle Celal, gerekli parayı biriktirebilmek için üç yıl boyunca gurbete gider. Döndüğünde başlık parasını tamamlar ve düğün hazırlıklarına başlar. Ne var ki Elif’in başka talipleri de vardır, ancak Elif'in gönlü Celal’dedir.

Elif'in çeyizi yazılırken, Celal Oğlan düşmanları tarafından vurularak öldürülür. Acı haberle yıkılan Elif, elinde kınası ve başındaki duvağıyla Celal Oğlan türküsünü yakmaya başlar. Hayatının geri kalanında Celal’e olan sadakatinden dolayı bir daha evlenmez.

"Celal Oğlan" türküsünün sözleri, Elif’in derin acısını ve yaşadığı büyük kaybı en içten şekilde dile getiriyor:

Aşağıdan guş geliyo Sesi bana hoş geliyo Celal'i götüren motor Geri dönmüş boş geliyo Celal oy, oy eşim oy oy ! Kesillecce başım oy oy

Evimizin önü yonca Yonca gahmış dam boyunca Bu yoncayı kim biçecek Celal oğlan olmayınca Celal oy, oy eşim oy oy ! Kesillecce başım oy oy

Evlerinin önü iğde İğdenin dalları yerde Düğünümüz başlayacak Celal oğlan acep nerde Celal oy, oy eşim oy oy ! Kesillecce başım oy oy

Aşşadan gelir deve Gevişini geve geve Sanki bende gelin m'oldum Celalgilin böyük eve Celal oy, oy eşim oy oy ! Kesillecce başım oy oy

İpek mendil dane dane Yudular serdiler güne Ana Celal'im vurdular Başucunda döne döne Celal oy, oy eşim oy oy ! Kesillecce başım oy oy

Evimizin önü arpa Gırat gelir gırpa gırpa Celal oğlan can veriyo Ganadını çırpa çırpa Celal oy, oy eşim oy oy ! Kesillecce başım oy oy

Evlerinin önü mezar Celal oğlan ganda yüzer Furdular mavizernen Düşmanlar meydanda gezer Celal oy, oy eşim oy oy ! Kesillecce başım oy oy

Babam Gayseri'den geldi Evimize tufan doldu Al cehizim yazılırken Duyuldu ki Celal öldü Celal oy, oy eşim oy oy ! Kesillecce başım oy oy

İğde büyük dal atıyo Celal mezerde yatıyo Ne yatıyon Celal oğlan Nişanlını el satıyo oy ! Celal oy, oy eşim oy Kesillecce başım oy oy

Yedi geyim çorap ördüm Yedi gaynım geysin deyi Sandıh açtım, poşu seçtim Celal güva girsin deyi Celal oy, oy eşim oy oy ! Kesillecce başım oy oy