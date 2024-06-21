Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KKKA hastalığına yol açan kenelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Kenelerin bu hastalığın bulaşmasına sebep olabileceği belirtilen paylaşımda, tarla, bahçe ve ahır gibi riskli alanlarda bulunulurken vücudu tamamen örten giysilerin giyilmesi ve paçaların çorap içine sokulması gibi önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, kenelere karşı önlemlerin sürekli olarak göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı. "Keneyi hafife almayın, tedbiri elden bırakmayın. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından korunmak için önlemleri ihmal etmeyin" denildi.

KKKA'nın nasıl bulaştığına dair bilgiler de paylaşıldı. Kenelerin vücuda tutunmasıyla bulaşma riskinin yanı sıra, kenelerin çıplak elle çıkarılması veya ezilmesi, hasta insanların kan veya vücut sıvılarıyla temas edilmesi gibi durumların da hastalığın bulaşmasına yol açabileceği belirtildi.

Vatandaşların KKKA belirtilerine karşı da dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi. Yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları, kusma, karın ağrısı, kanamalar gibi belirtilerin görülmesi durumunda hemen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

Kenelere karşı korunma yöntemlerinin hatırlatıldığı açıklamada, riskli alanlardan dönüşte vücut ve kıyafetlerin detaylı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği ve kene bulunması durumunda çıkarılma yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Son olarak, KKKA hastalığına yakalanmış hayvanların kan ve vücut sıvılarına temas etmekten kaçınılması gerektiği, temas durumunda ise gerekli koruyucu önlemlerin alınması gerektiği hatırlatıldı.