Yozgat’ta sağlık okuryazarlığını arttırmak amacıyla ‘Sağlıklı Hayat Akademisi’ eğitimlerinin ilk mezunları katılım belgelerini aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sağlıklı Hayat Akademisi', (SAHA) projesi kapsamında toplum sağlığına yönelik olarak çeşitli branşlarda eğitim verildi.

Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi’nde verilen eğitimlere katılan kursiyerlere toplum sağlığı konusunda farkındalık geliştirmek, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, sağlık okuryazarlığı düzeyini arttırmak amacıyla 13 oturumluk bilgilendirmeler yapıldı.

20 kişilik grupların ders gördüğü eğitimlerin ilk katılım belgeleri, son dersin ardından kursiyerlere takdim edildi.

Eğitim programına katılan Hacer Güçlü 4 haftadır bu programa katıldığını söyledi. "Sağlık konusunda günlük hayatımızda yapmamız gerekenleri öğrendik. Kanser hakkında, ileri yaşlardaki kemik kırılmaları ve beslenme hakkında epey bilgi edindik. Spor aktiviteleri ve beslenme alışkanlıklarım hakkında değişiklikler yapmayı düşünüyorum" dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak "Bildiğiniz gibi 10 Nisan’da Sağlık Bakanımızın başlatmış olduğu proje kapsamında illerimizde eğitimlerimize başladık. ‘Sağlıklı Hayat Akademisi’ şeklinde tanımlıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza sağlığın çeşitli başlıklarında bilgilendirmeler yapıyoruz. Günlük hayatlarında kullanabilecekleri bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. İlk eğitimimizin de sonuna geldik. Faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Devamını getireceğiz. Müsait olan tüm vatandaşlarımız Sağlıklı Hayat Merkezi’nden bu konuda eğitimler alabilirler" şeklinde bilgi verdi.