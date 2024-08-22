Şehir Hastanesi Başhekimi Kozan, son dönemde viral olan maymun çiçeği virüsü hakkında bilgilendirme yaptı. Kozan, maymun çiçeği virüsünün ne olduğunu, nasıl yayıldığını anlattı ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR? NASIL YAYILIR?

Maymun çiçeği virüsü hakkında genel bilgilendirme yapan Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan; “Maymun çiçeği rahatsızlığı son dönemde haberleşme araçlarında direkt olarak bildirilen bir rahatsızlık. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlık olarak belirtildi. Maymun çiçeği rahatsızlığı solunum yoluyla geçen viral bir rahatsızlık. Kendisini ateş, solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyon bulguları yani öksürük, nefes darlığı, ciltte döküntülerle ve eklem ağrıları ile kendini belli eden bir rahatsızlık. Dünya Sağlık Örgütü tarafından dikkat edilmesi noktasında uyarı yapıldı. Bunun nedeni de dünya global bir yapıya sahip, Afrika kökenli bir rahatsızlık ama sürekli olarak Afrika’dan, Amerika’ya ve Avrupa’ya göç çok olduğu için dikkat edilmesi gerekiyor.

“YOZGAT’TA SAPTANMIŞ BİR VAKA YOK”

Yozgat’ta şüphelenilen veya saptanan bir vaka olmadığını söyleyen Kozan; “Yaklaşık 2 yıl önce zorlu bir pandemi süreci geçirdik. Oda yöneticilik yaptığım bir dönemdi. Yozgat’ta da zorlu bir süreçti. Maymun çiçeği rahatsızlığı için şu anki dönemde öyle bir durum yok. Yozgat’ta saptanmış bir vaka durumumuz yok. Şüphelendiğimiz bir vaka durumu da yok. Bizim halkımızın şu anda alarm durumunda olması, bir pandemi veya epidemi olacak bir düzeyde değiliz. Bizim enfeksiyon kontrol komitemiz mevcut. Komitede yaklaşık 4 tane enfeksiyon uzmanımız, göğüs uzmanımız ve dahiliye uzmanlarımızla oluşturduğumuz bir komisyon. Hastanemizde sürekli olarak hijyen kurallarına uymaya özen gösteriyoruz. Bu sadece maymun çiçeği rahatsızlığı için değil, bütün rahatsızlıklar için” ifadelerine yer verdi.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT

Konuyla ilgili halka uyarılarda bulunan Kozan konuşmasını şu şekilde tamamladı; “Halkımıza söyleyeceğim şu anda maymun çiçeği rahatsızlığı ile ilgili bir alarm durumu yoktur. Sadece halkımıza önerebileceğim nokta her zaman olduğu gibi hijyen kurallarına uymalarını öneririm. Bu rahatsızlıkları ek hastalıkları olanlar daha ağır geçirebiliyor. O yüzden dikkat etmeleri gerekiyor. Tekrar edecek olursak şuan için herhangi bir vaka söz konusu değil.”