Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergiyi gezen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kursiyerler ve görevlilerden üretilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Özkan, ADEM'in yaklaşık 2,5 ay önce hizmete açıldığını 50 kadının açılan kurslara katıldığını söyledi.

Yakın bir zamanda ikinci ADEM'i açacaklarını aktaran Özkan, “Annelerimiz, bacılarımız kardeşlerimiz orada hem el becerisini geliştirme hem de sosyalleşme üzerine kurslarımıza katılım sağlıyorlar. İnşallah bu rakam ilerleyen aşamada çok daha ileriye gidecek, daha büyük rakamlara ulaşacak. İkinci ADEM içinde üniversite yol üzerinde bulunan TOKİ’ler mevkiinde çalışmalarını devam ettiriyoruz. 2 buçuk aylık kısa bir zamanda hanımefendiler gerçekten Yozgat’ımızın değerlerini, yöresel pastalarını, böreklerini, el işlemelerini söz yerindeyse el emeği göz nuru Cumhuriyet Meydanı’nda sergiler vaziyete geldiler. Ben tüm hanımefendilere çağırı yapıyorum. ADEM kurslarımız herkese açık ve ücretsizdir. Bunların yanı sıra desteklerimizde var. İnşallah hanımefendilerin katılımları ile kurslarımız daha da renklenecek ve ADEM’lerimiz daha da güçlenecek. Sergimiz 3 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek. Tüm halkımızı sergimizi bekliyoruz” dedi.

Satıştan elde edilen gelirler ailelere gelir olarak geri döndüğünü belirten Özkan, “Ürünü yapan kursiyerimize yapmış olduğu satış gelir olarak geri dönüyor. Dolayısıyla bir yandan el emeği bir yandan el becerisinin gelişimin yanı sıra ailelere azda olsa ev ekonomisine bir katkı oluşturuyor. Amacımız şuanda ikinci ADEM ondan sonra ilerleyen üretim merkezlerimizde birlikte daha da ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özkan, Yozgat'ın Ankara yönü girişinde Koçemek Parkı yakınında yol üstü satış reyonları oluşturarak el emeği ürünlerin satışının yapılacağını sözlerine ekledi.

“İLK SERGİMİZ AÇILDI”

Bu sene ilk serginin açıldığını belirten Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın, “ADEM tarafından Yozgat’ta Sayın Valimiz ve hanımefendilerimizin katkıları ile bu sene ilk sergimiz açıldı. ADEM’in işleyişi ekonomik olarak mesleki hayata özellikle kadınlarımızın atılımlarını sağlayabilmek, onlara iş ve meslek hayatında yer edinmeleri için kurslar düzenlemekteyiz. Bu amaçlaya sergisini yapmış olduğumuz kursumuz yaklaşık bir buçuk ay önce açıldı. Halk Eğitim Merkezi olarak bu kursumuza 3 tane usta öğretici görevlendirmesi yaptık. Halkımıza gereken kursları vermekte çaba sarf ediliyoruz. Ayrıca orada çocukların eğitimine destek olmak amaçlı kurslarda yer veriyoruz. Bu doğrultuda bir buçuk 2 aylık bir sürecin sonunda el emeği göz nuru birçok ürün ortaya çıktı. Bizlerde valiliğimizin himayesinde Cumhuriyet Meydanı’nda sergi düzenlemek için çaba sarf ettik. ADEM’de düzenlenen kurslarımıza çok yoğun bir katılım var. Biz Halk Eğitim Merkezi olarak birçok yerde kurs açtık. Fakat burada yoğun bir katılım oldu. Bu sebeple katkı sunan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“HEYECANLI VE GURURLUYUZ”

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerinden Ayşe Kıyıhan ise yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bu sene Yozgat’ta açılan ADEM’de görev alıyorum. Yaklaşık 3 aylık süreç içerisinde kursiyerlerimizin iş edinme ve kazanımlarından ücret veya para kazanarak ev ekonomisine faydası olsun diye yapılan bir projedir. Sayın Valimizin önderliğinde yapılan bir projedir. Projemizin sergi açılışı gerçekleştirdik. Şuanda çok heyecanlı ve gururluyuz. Çünkü 3 aylık kısa bir süre içerisinde hanımlarımızın bu kadar çok becerikli işler çıkarması bizi zaten çok mutlu ettiği gibi gururda duyuyoruz. Hanımlarımız gerçekten çok becerikli. Umarım güzel satışlarımız olur ve ev ekonomilerine katkıda bulunuruz.”

“YOZGAT’TA İLK OLDU”

8 senedir Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Kadriye Çetinkaya, “ADEM projesi bu sene Yozgat’ta ilk oldu. Sosyal yardımlaşma ile alakalı bir projemiz. Projemizde düşük gelirli ailelerimizin satışı ve el becerilerine yönelik kurslar açılmaktadır. Şuanda 40 kursiyerimiz var. Aynı zamanda kreşimizde mevcut. Gelen kadınlarımızın çocuklarına da hizmet vermekteyiz. Güzel bir proje oldu. Ekonomik yönden aileye katkıları çok fazla oldu. Kurs olarak ahşap boyama, amigurumi, kanaviçe, çanta örümü, dikiş üzerine piknik setleri yaptık. Bunların yanı sıra dekoratif kırlentler yaptık. Bunun gibi birçok alana sahibiz” dedi.