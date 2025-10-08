Yozgat’ta Ilk Kar Kapıda… Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek!

Yozgat, bu hafta itibarıyla mevsimin en belirgin sıcaklık düşüşünü yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre kentte salı gününden itibaren hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar gerileyecek.

İlk Kar Yağışı Geliyor

Çarşamba günü etkisini artırması beklenen sağanak yağışlar zaman zaman kuvvetli rüzgârla birlikte görülecek. Yüksek kesimlerde ise sıcaklıkların 3-4 dereceye kadar düşmesiyle ilk kar yağışı da bekleniyor.

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimleri nedeniyle vatandaşları soğuk algınlığı ve ulaşımda olası aksamalara karşı uyardı.

Hafta sonuna doğru yağışların yerini parçalı bulutlu havaya bırakması beklenirken, sabah saatlerinde yoğun sis ve buzlanma görülebileceği duyuruldu.