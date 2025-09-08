İlköğretim haftası etkinlikleri sonrası öğrenciler ilk derslerine girerek ders başı yaptı.

İlköğretim haftası kapsamında yapılan etkinliklere Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, Yozgat İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Ak Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Etkinlikler çelenk sunma töreni ile başlayarak sonrasında 100.Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda yapılan etkinlikler ile devam etti. 100.Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda yapılan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlik öğrencilerin dans gösterileri, İstiklal Marşının 10 kıtasının okunması, Çocuk şarkılarının söylenmesi ve okula yeni başlayacak öğrencilere hediye dağıtımı ile sona erdi.

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğrencilerin 2025-2026 eğitim öğretim yılını kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, ülkemizin geleceğinin inşasında önemli rol oynayacak olan öğrencilerimizin okula başlamasını kutlamak vesilesiyle bir aradayız

Yozgat gibi köklü bir geçmişe ve zengin bir kültürel mirasa sahip bir şehirde, eğitimin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu şehir sadece coğrafi bir alan değil; aynı zamanda geleceğimizi birlikte kurduğumuz büyük bir yuvadır. Bu ailenin en kıymetli üyeleri olan 65.502 öğrencimiz, 5.572 öğretmenimiz ve binlerce eğitim çalışanımızla birlikte, 449 okulumuzda yeni bir başlangıcın heyecanını yaşıyoruz.

Bu rakamlar, aslında birer sayıdan ibaret değil; her biri umutla bakan bir çift göz, öğrenmeye açık bir zihin, geleceğe yön verecek birer birey demektir.

Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken bizleri heyecanlandıran en önemli gelişmelerden biri de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hayata geçirilmiş olmasıdır. Bu model; bilgiyi ezberleten değil, anlamlandıran; sorgulayan, eleştirel düşünen ve değerlerine bağlı erdemli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim anlayışını temel almaktadır.

Akademik başarıyı, ahlaki gelişimi ve toplumsal sorumluluğu bir bütün olarak gören bu sistemle, öğrencilerimiz sadece bugünün değil, yarının dünyasına da hazırlanmaktadır. Türkiye Yüzyıl’ını inşa edecek gençlerimizi bu anlayışla yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Eğitim, sadece bilgi vermek değildir. Eğitim; ahlaktır, karakterdir, sorumluluktur. Bizler, milli ve manevi değerlerimizi, doğaya ve insana saygıyı çocuklarımıza kazandırmak için buradayız. Amacımız; akademik başarı kadar, vicdan sahibi, üretken, çağın gereklerine uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir.”

İlk Ders Yeşil Vatanı Korumak

Orman yangınlarına karşı öğrencileri bilinçlendirmek istediklerini söyleyen Altınkaynak, bunun için ilk dersin “Yeşil Vatanı Korumak” olarak işleneceğini söyleyerek şu sözleri kullandı:

“Bu yıl ilk dersimiz orman yangınlarına karşı yeşil vatanı korumak olacaktır. Her çocuğumuz bir fidan ilk dersimiz yeşil vatan.

Bu anlamlı hafta vesilesiyle; çocuklarımızın kalbine dokunan, özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyor; başarılar diliyorum.

Yeni eğitim öğretim yılının hepimize sağlık, huzur, barış ve başarı getirmesini dilerken, İlköğretim Haftamızı kutluyor Türkiye’nin Tam Ortasından, Yiğitler Şehri Yozgat’tan hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”