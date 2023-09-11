2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı İlköğretim Haftası programı düzenlendi.

Kutlama programı Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına İl Mili Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumu ile başladı.

Atatürk İlkokulu Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen programa Yozgat Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, kurum müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Bugün itibariyle İl genelinde kayıtlar devam etmekle birlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde olmak üzere toplam 76 bin 519 öğrenci 463 eğitim yuvası eğitime başladığını söyledi.

Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Eğitim ailesi olarak 664 yönetici, 5 bin 317 öğretmen ve bin 675 personelimizle birlikte çocuklarımıza kavuşmanın hassaten heyecanını yaşıyoruz. Burada hep beraber birer eğitim neferi olarak İlköğretim Haftasını kutlamak, Türkiye Yüzyılı Vizyonunun ana unsuru beşeri sermayemiz geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin okul heyecanına ortak olmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ayrıca, 2023-2024 eğitim öğretim yılını Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kutlamanın çifte mutluluğu içeresindeyiz. İlköğretim Haftası aynı zamanda verimli eğitimin gerektirdiği gerçekler üzerine tartışılan ve bu yolda neler yapılması gerektiği konusunda mutabakata varmamız gereken bir haftadır. Aynı zamanda okullarımızda yetiştirilen geleceğin mimarları çocuklarımıza ilköğretimin sadece belirli bir zaman içerisinde değil tüm hayatları boyunca devam eden kapsamlı bir geleneğin sadece başlangıcı olduğunu da aşılamaya başladığımız bir dönem olması gerekmektedir. Bu konuda hiç şüphesiz ki hem biz eğitimcilere hem de siz sevgili öğrencilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bilimde, üretimde, teknolojide, değerlerimizin aktarılmasında ve etkileşimli tüm alanlarda sürdürülebilir beceri ve yetkinliklerin gelişiminde nesilden nesle aktarılmasında eğitim kurumlarımızın misyonu hiç şüphesiz çok büyük önem arz etmektedir. Bilgili ve yüksek ahlak ile donanmış bireylerin oluşturduğu müreffeh bir toplum yetiştirmek için öncelikle çocuklarımızın temel öğretim yapı taşlarının sağlam olması gerekmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu, Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Eğitim Milli Olmalıdır’ sözünden hareketle genç dimalarımıza milli ve manevi değerlerimizi ve bu ülkenin ne zorluklarla ve hangi bedellerin ödenerek bugünlere geldiği düsturunu anlatmak ta yegane görevlerimizdendir. Fedakârlığın en güzel örnekliğini göstererek öğrencilerimizin gönlüne dokunan ve onlara yaşamlarında rehber olan saygıdeğer meslektaşlarıma, tüm eğitim çalışanlarına, velilerimize, saygıdeğer Yozgat Halkına ve eğitime katkı sağlayan herkese teşekkür eder, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğiyle saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ise, “Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını birçok etkinlik ile merkez, taşra ve yurtdışı birimlerimizde coşkuyla kutlayacağımız yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Yozgat ilimizde Atatürk İlkokulunda gerçekleştiriyoruz. Dedesi, babası Yozgat'ta okumuş Yozgatlı bir bürokrat olarak burada sizlerle birlikte olmanın benim için de gerçekten çok büyük bir heyecan ve mutluluk olduğunu ifade etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak temel gayemiz; öğrencilerimizin eğitime erişimlerini ve katılımlarını sağlamanın yanı sıra zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri okul ortamlarını ve öğrenme süreçlerini iyileştirmektir. Ayrıca öğrencilerimizin akademik ve mesleki yönden ilgi ve istidatlarına göre öğrenim görmelerini temin ederken beden, zihin, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde millî, mânevî, ahlâkî ve kültürel değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda özellikle temel eğitim kademesindeki okullarda oyun alanları tanzim edilmesini önemsiyor, öğrencilerin beden ve ruh sağlığı açısından sosyal gelişimlerini destekleyecek, gelenek ve kültürümüzden beslenen yüz yüze oyunların oynanmasını teşvik ediyoruz. Bu yıl 5 bin 624 yeni dersliği eğitime açtık, yaz döneminde okullarda güçlendirme ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştirdik, bunun yanı sıra deprem bölgesinde 2 bin 571 yeni dersliği hizmete açıyoruz ve AFAD ile birlikte 11 bin konteyneri eğitim öğretim için hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığı olarak; son dönemde yaptığımız yaklaşık 50 bin yeni öğretmen atamasıyla birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılına 11 milyon öğretmen ile başlıyoruz. Eğitim öğretimin yanı sıra; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarıldığı okullarımızda, özveriyle çalışmak ve öğrencilerinize kavuşmak için heyecan duyuyorsunuz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin bu değerler ışığında yetişmesi için hepimize önemli görevler düşmektedir. Bu görevleri yerine getirirken tüm öğretmenlerimizin 21’inci Yüzyıl becerileri ile donatılmasını ve bunun için de mesleki gelişimlerini desteklemeyi önemsiyor, eğitim ortamlarımızı da bu becerilere göre yeniden tasarlıyoruz. Eğitim camiası olarak verilen gayretlerin içinde çocuklarımızın en nitelikli, en donanım şekilde yetişmesi için büyük fedakârlık ve emekle çalışan siz öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Bu vesile ile bizleri bu günlere hazırlayan, üzerimde hakkı olan öğretmenlerime hizmetleri için huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor yurdu yaşatmak için şehit düşen tüm kahraman öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler, Uzun bir aranın ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında ülkemiz genelinde de yaklaşık 20 milyon öğrencimiz heyecanla beklediği okullarına kavuşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sizlere daha güçlü, kaliteli, modern teknolojiyle donanmış bir eğitim sistemi inşa edebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kapsamda, okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin güvenli eğitim içeriklerine erişimlerini sağlamak üzere Bakanlığımızın dijital eğitim platformu olan EBA'yı zenginleştirerek sizlerin gözlerinizdeki ışığı fark ediyor ve ülkemizin aydınlık geleceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bu anlamlı gün vesilesi ile hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Eğitim hepimizin ortak meselesi ve bizler bu anlamda okul aile iş birliğini çok önemsiyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınıza, sizlerin duyarlılığı ile en güzel şekilde eğitim vermek için Bakanlığımız, il, ilçe ve okullar olarak büyük çaba gösterdiğimizi bilmenizi isteriz. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Aile Okulu' projesindeki çalışma ve faaliyetlere katılım sağlamanızı önemsiyoruz. Ayrıca, sizlerin okul aile iş birliğini daha nitelikli hale getirmek için veli ziyaretlerini bu yıl daha planlı ve eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir zaman çizelgesi doğrultusunda planlıyoruz. Bu yolda bizlere inanıp güvendiğiniz ve yükümüzü paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Evvel mesai mefhumu gözetmeksizin okullarımızı ve kurumlarımızı yeni eğitim öğretim yılına hem fiziki hem eğitim öğretim anlamında hazırlamak için özveriyle emek veren okul yöneticilerimize ve tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştireceğimiz ve her alanda başarılı hedeflere ulaşacağımız bir yıl olmasını; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza iyilik ve başarı getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Program daha sonra Atatürk İlkokulu Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda İstiklal Marşının 10 kıtasının okunması, şiirlerin okunması, ‘Okuluna Hoş Geldin’ müzik dinletisi, Halk oyunları gösterisi, Sekizinci sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdimi, İlk ders zilinin çalması, İlk ders zilinin çalması, Sınıf ziyaretleri ile son buldu. (Alpaslan Demir)