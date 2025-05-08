Olayla ilgili firma sahibine trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, çevre ve yol güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre kirliliği ve trafik güvenliğini tehdit eden uygulamalara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Sarıkaya ilçesi sınırlarında bulunan X Sanayi Sitesi’nde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, sanayi sitesinde faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan bir firmaya ait işletmenin ön kısmında, firma sahibi C.S. tarafından kullanılmış çok miktarda motor yağının doğrudan karayolu üzerine döküldüğü belirlendi. Atık yağın bilinçli olarak döküldüğü ve yol güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, söz konusu eylemin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 13’üncü maddesi kapsamında “Karayolu güvenliğini tehlikeye sokmak” fiilini oluşturduğunu değerlendirerek, firma sahibi C.S. hakkında idari para cezası uyguladı.

Olayla ilgili olarak Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre ve doğaya zarar veren her türlü uygulamaya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Denetim faaliyetlerimiz azimle devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dökülen atık yağın çevreye ve trafikte seyir halindeki araçlara olası etkilerini önlemek amacıyla bölgede gerekli temizlik ve güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.