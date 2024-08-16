Düzenlenen eğitim ile İletişim nedir? Sosyal hizmet mesleği açısından iletişim neden önemlidir? İletişim becerileri nasıl kazanılır? İletişimde sorun alanları nelerdir? Sosyal hizmette iletişim süreçleri neleri içermektedir? Günümüz dünyasında müracaatçı ile dijital iletişim nasıl olmalıdır? Konuları anlatıldı.

Eğitimle alakalı bir açıklama yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürü Arif Topal, “Bu eğitimler ile sürekli sahada olan eğiticilerimiz daha etkili çalışmalar yürütecektir. İl genelinde kurum etkinliklerimizin arttırılması, eğitici personelimizin kendini sürekli geliştirmesi kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemesi il yöneticilerince yapılması gereken çalışmalardır. Bundan sonra interaktif bir şekilde eğitimlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

İLETİŞİM BECERİLERİ NELERDİR?

Karşımızda oturan ve iletişimi başlatmak için bizim konuşmamızı bekleyen biri ile sunuma hazırlanmak üzere olan bir kişinin benzer gerilim yaşaması iletişimi doğru anlamak ve kurmaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösteren basit örnekleri oluşturur. Hepimizin bir iletişim tanımı ve nasıl kurulması gerektiği ile ilgili bir fikri vardır. Yapılan tüm tanım ve fikirlerin haklılık payı var, yalnızca iletişim tüm tanımlamalarıyla beraber oldukça karmaşık bir sürece de işaret ederek bünyesinde birçok etkeni barındırır. Özellikle iletişim alanında çalışmış etkin kişiler iletişimin bu çok yönlülüğüne gönderme yaparak birçok iletişim teorileri, çalışmaları, modelleri oluşturmuşlardır. Hakkında birçok çalışma bulunulan ve küreselleşen dünyada teknolojik gelişmeler ile değişimler, iletişim alanında daha da çok çalışma olacağına dair bir fikir veriyor.

Durum böyle olunca üzerinde bu kadar konuşulan, çalışılan bir alanın günlük hayatta ihmal edilmesi ve gereken önemin verilmemesi birtakım iletişim eksikliklerine, hatalarına yol açabiliyor. Bu iletişimsel sıkıntılar yeterli iletişim becerileri elde edememekten daha doğrusu mevzubahis becerileri bilmemekten ileri geliyor.

İletişim becerileri, kişinin karşı tarafında yer alan kişi ya da kişilere etkili ve doğru bir iletişimi sağlayarak aralarında sürecek bir iletişim ilişkisi başlatan ve devam ettiren becerileri kapsar. Bu becerileri dinleme, iyi diksiyon kullanma, karşı tarafla iletişim hâlinde olduğunu unutmama, doğru beden dili kullanma gibi birçok etmeni içerir. İletişim becerileri uygulamak hangi alanda çalışırsanız çalışın hem kariyeriniz hem de kişisel hayatınızda kuracağınız iletişim için edinmeniz gereken yetkinlikler dizisidir. Bu yetkinlikleri tanımak ve geliştirmek iyi bir konuşmacı, dinleyici ve iletişim kurucu görevinde olmanızı ve ön plana çıkmanıza yarayacaktır.