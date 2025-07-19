Bugün itibarıyla yürürlüğe giren zamlı tarifeler, yolcular arasında büyük tepkiyle karşılandı. Sürekli artan ulaşım maliyetleri, özellikle sabit gelirli vatandaşların belini büküyor.
“Her Gün Yeni Zamla Uyanıyoruz!”
Zam kararının açıklanmasının ardından dolmuş hatlarını kullanan birçok yolcu, fiyatların her geçen gün daha da artmasından şikâyetçi. Yeni zammı duyan bazı vatandaşlar tepkilerini “Her gün zamla uyanıyoruz, bu ulaşımı nasıl karşılayacağız?” şeklinde dile getirdi.
Yeni Tarifeyle Birlikte İlçe Ulaşımında Uygulanan Zam Şu Şekilde:
Güzergâh Eski Fiyat (₺) Yeni Fiyat (₺)
Sorgun – Yozgat 75 90
Yerköy – Yozgat 80 100
Akdağmadeni – Yozgat 180 200
Sarıkaya – Yozgat 120 150
Çekerek – Yozgat 150 200
Kadışehri – Yozgat 150 200
Çalatlı – Yozgat 40 50
Fakıbeyli – Yozgat 45 50
İnceçayır – Yozgat 50 60
Karakaya – Yozgat 60 70
Babalı – Yozgat 70 80
Dişli – Yozgat 70 80
Dolmuş Şoförleri: “Maliyetler Katlandı”
Dolmuşçular ise artan akaryakıt, bakım ve yedek parça fiyatlarının artık karşılanamaz hale geldiğini belirterek, yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu savundu. Bir dolmuş şoförü, “Biz de zamdan memnun değiliz ama giderlerimiz üç katına çıktı. Ayakta kalmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ulaşım Zammı Gündemden Düşmeyecek Gibi
Yeni zamların ardından hem yolcular hem de dolmuş şoförleri zor durumda. Ulaştırma Bakanlığı’ndan henüz detaylı bir açıklama gelmezken, önümüzdeki günlerde tepkilerin artarak devam etmesi bekleniyor.