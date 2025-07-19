Bugün itibarıyla yürürlüğe giren zamlı tarifeler, yolcular arasında büyük tepkiyle karşılandı. Sürekli artan ulaşım maliyetleri, özellikle sabit gelirli vatandaşların belini büküyor.

“Her Gün Yeni Zamla Uyanıyoruz!”

Zam kararının açıklanmasının ardından dolmuş hatlarını kullanan birçok yolcu, fiyatların her geçen gün daha da artmasından şikâyetçi. Yeni zammı duyan bazı vatandaşlar tepkilerini “Her gün zamla uyanıyoruz, bu ulaşımı nasıl karşılayacağız?” şeklinde dile getirdi.

Yeni Tarifeyle Birlikte İlçe Ulaşımında Uygulanan Zam Şu Şekilde:

Güzergâh Eski Fiyat (₺) Yeni Fiyat (₺)

Sorgun – Yozgat 75 90

Yerköy – Yozgat 80 100

Akdağmadeni – Yozgat 180 200

Sarıkaya – Yozgat 120 150

Çekerek – Yozgat 150 200

Kadışehri – Yozgat 150 200

Çalatlı – Yozgat 40 50

Fakıbeyli – Yozgat 45 50

İnceçayır – Yozgat 50 60

Karakaya – Yozgat 60 70

Babalı – Yozgat 70 80

Dişli – Yozgat 70 80

Dolmuş Şoförleri: “Maliyetler Katlandı”

Dolmuşçular ise artan akaryakıt, bakım ve yedek parça fiyatlarının artık karşılanamaz hale geldiğini belirterek, yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu savundu. Bir dolmuş şoförü, “Biz de zamdan memnun değiliz ama giderlerimiz üç katına çıktı. Ayakta kalmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaşım Zammı Gündemden Düşmeyecek Gibi

Yeni zamların ardından hem yolcular hem de dolmuş şoförleri zor durumda. Ulaştırma Bakanlığı’ndan henüz detaylı bir açıklama gelmezken, önümüzdeki günlerde tepkilerin artarak devam etmesi bekleniyor.