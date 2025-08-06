Şefaatli’de yaz aylarında artan sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları tüm mahallelerde aralıksız devam ediyor.

Şefaatli Belediyesi ekipleri, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştirdiği çalışmalarla, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesini hedefliyor.

Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, ilaçlama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçemizin tüm mahallelerinde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın rahat bir yaz geçirebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor. Temiz ve sağlıklı bir çevre için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Bozkurt, ilaçlamaların sezon boyunca belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.