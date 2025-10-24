Yozgat’ta o il müdürü değişiyor. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor…

Edindiğimiz bilgilere göre, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Konya İl Müdürü olarak görevlendirildi.

Arif Topal’ın Konya’ya atanmasıyla birlikte, Yozgat İl Müdürlüğü görevine ise Yenimahalle Sosyal Hizmetler Müdürü Nejat İlhan getirildi.

Öte yandan, daha önce Yozgat’ta görev yapmış olan ve Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini yürüten hemşehrimiz Abdullah Neşeli, merkezi göreve çekildi.

Atamalar, ilgili kurumların resmi kararnameleriyle yürürlüğe girdi ve yeni görevlendirmeler, il müdürlüklerinde görev dağılımını yeniden şekillendirdi.