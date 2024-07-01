Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Haziran Ayı Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimince her ay düzenlenen toplantıda il içi ve il dışı hasta nakilleri incelendi.

Konu ile ilgili yetkililerce yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri Birimince her ay düzenlenen Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Haziran Ayı Toplantısı, müdürlüğümüz başkanları, başkan yardımcıları, birim sorumluları, 112 başhekimi, komuta kontrol merkezi sorumlu hekimi, ilimizde bulunan kamu-üniversite hastaneleri başhekimleri, başhekim yardımcıları, acil servis sorumlu hekimlerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Toplantıda haziran ayı içinde yapılan il içi ve il dışı hasta nakilleri incelendi” denildi.