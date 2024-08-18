Yozgat'ta düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet çalışmaları kapsamında, önleyici kolluk devriyesi esnasında bir düğünde havaya ateş edildiğini belirledi.
Düğün evine giden ekipler, havaya ateş ettiği tespit edilen Z.S. ve E.T'yi ellerinde av tüfeğiyle yakaladı.
Üst aramasında 114 tüfek fişeği ele geçirilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA